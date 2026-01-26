Bruxelles indaga su X e Grok | sotto accusa la diffusione di immagini sessuali generate dall’intelligenza artificiale

L’Unione Europea sta esaminando le attività di X e Grok, sistemi di intelligenza artificiale coinvolti nella creazione e diffusione di immagini sessualmente esplicite, tra cui contenuti di donne reali e minori. Le autorità sono preoccupate per le implicazioni sulla privacy e la sicurezza, valutando eventuali interventi normativi per contrastare l’uso improprio di queste tecnologie.

L'Unione Europea sembra pronta a intervenire contro Grok, il sistema di intelligenza artificiale integrato in X, accusato di aver reso possibile la creazione e la diffusione di immagini sessualmente esplicite, anche di donne reali e minori, senza consenso. Lo strumento giuridico scelto da Bruxelles è il Digital Services Act (DSA), il regolamento entrato in vigore dopo l'approvazione del 2022, pensato per rendere più sicuro l'ambiente digitale e responsabilizzare le grandi piattaforme online. La Commissione europea apre un'indagine formale su X. Oggi, 26 gennaio, la Commissione europea ha annunciato l' apertura di un'indagine nei confronti di X per una possibile violazione del Digital Services Act, sostenendo che la piattaforma non avrebbe gestito in modo adeguato i "rischi sistemici" legati all'integrazione di Grok.

Ofcom, l'autorità britannica per la regolamentazione dei media, ha avviato un'indagine su X, il social network di Elon Musk, per possibili violazioni delle norme sulla sicurezza online.

