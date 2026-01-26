Bruxelles indaga su X e Grok | sotto accusa la diffusione di immagini sessuali generate dall’intelligenza artificiale

L’Unione Europea sta esaminando le attività di X e Grok, sistemi di intelligenza artificiale coinvolti nella creazione e diffusione di immagini sessualmente esplicite, tra cui contenuti di donne reali e minori. Le autorità sono preoccupate per le implicazioni sulla privacy e la sicurezza, valutando eventuali interventi normativi per contrastare l’uso improprio di queste tecnologie.

L'Unione Europea sembra pronta a intervenire contro Grok, il sistema di intelligenza artificiale integrato in X, accusato di aver reso possibile la creazione e la diffusione di immagini sessualmente esplicite, anche di donne reali e minori, senza consenso. Lo strumento giuridico scelto da Bruxelles è il Digital Services Act (DSA), il regolamento entrato in vigore dopo l'approvazione del 2022, pensato per rendere più sicuro l'ambiente digitale e responsabilizzare le grandi piattaforme online. La Commissione europea apre un'indagine formale su X. Oggi, 26 gennaio, la Commissione europea ha annunciato l' apertura di un'indagine nei confronti di X per una possibile violazione del Digital Services Act, sostenendo che la piattaforma non avrebbe gestito in modo adeguato i "rischi sistemici" legati all'integrazione di Grok.

