Imma Tataranni 5 tutto cambia anche i capelli | la stagione dell' addio alla pm più testarda della tv

Davanti a sé ha diverse gatte da pelare. C'è il divorzio con il marito Pietro (Massimiliano Gallo). I due ormai vivono separati: lei è rimasta nella casa che ha visto crescere Valentina. Ma è arrivato il momento di venderla, di lasciare andare il passato. Come dirlo alla figlia? La ragazza lo scoprirà per caso e non la prenderà benissimo. Un altro problema per Imma è riuscire a comunicare con la figlia, che sta crescendo, cercando un posto nel mondo e ha difficoltà a confrontarsi con una madre sempre sul pezzo. In questa quinta stagione prende forma la disgregazione della famiglia di Imma Tataranni. Come dice la stessa protagonista nel corso dell'episodio, che ha messo al centro il caso di una turista di Padova scomparsa e l'assassinio di una donna: «Non possiamo costringere nessuno a starci vicino.

