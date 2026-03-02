‘Imma Tataranni 4’ Scalera lascia | Per me è l’ultima stagione Amo il mio personaggio ma dico addio I motivi della scelta

L’attrice Scalera ha annunciato che questa sarà l’ultima stagione di Imma Tataranni 4, affermando di amare il personaggio ma di voler dire addio. La decisione è stata comunicata pubblicamente e rappresenta la conclusione di un percorso lungo e significativo. Vanessa ha contribuito a rendere Imma Tataranni un personaggio noto, mentre il ruolo ha portato popolarità anche all’attrice.

È stata una storia lunga e importante, ma finisce qui. Vanessa ha dato molto a Imma, le ha dato un corpo e un carattere, ma anche Imma ha dato molto a Vanessa, rendendola celebre e amata. “E è stato anche liberatorio interpretarla perché – spiega l’attrice – mi ha consentito di fare cose che io, molto più controllata di lei nell’agire e nel parlare, non mi permetto di fare”. Ma la quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, 4 puntante in onda su Raiuno da domenica 8, regia di Francesco Amato, sarà l’ultima per Vanessa Scalera nel ruolo di Sostituto Procuratore di Matera, personaggio nato dai romanzi di Mariolina Venezia. In... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

