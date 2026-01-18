Dopo le polemiche sui recenti incidenti alla stazione di Cento, i gruppi di maggioranza come Partito Democratico, Attiva e Cento Si Cura difendono l’operato dell’amministrazione. Rifiutano le interpretazioni sensazionalistiche, sottolineando l’importanza di un’informazione equilibrata e responsabile sui fatti avvenuti nei pressi dell’autostazione.

Dopo le polemiche sollevate da ’Lega e Fratelli d’Italia’ sui fatti avvenuti nei pressi dell’autostazione di Cento, intervengono i gruppi di maggioranza Partito Democratico, Attiva e Cento Si Cura, rivendicando l’operato dell’amministrazione e respingendo quella che definiscono una narrazione strumentale dell’episodio. "Quanto accaduto è un episodio grave, che non va minimizzato né strumentalizzato – affermano –. Proprio per questo respingiamo con forza il racconto distorto che il centrodestra sta tentando di costruire, alimentando paura e disinformazione invece di contribuire a una riflessione seria e responsabile sul tema della sicurezza ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Botte alla stazione, basta con i video sui social"

