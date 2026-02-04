Clamoroso al Cibali avrebbe detto… alla Città metropolitana! Versace nomina Castorina nuovo capo di gabinetto

La Città metropolitana di Reggio Calabria scopre il nome del nuovo capo di gabinetto. Si tratta di Castorina, scelto direttamente dal presidente Versace. La decisione ha sorpreso molti, anche perché il nome non era circolato nelle voci di corridoio. La nomina è stata ufficializzata oggi e già fa discutere tra i cittadini e gli addetti ai lavori. La città aspetta di vedere come si svolgeranno i prossimi giorni con questa novità ai vertici dell’amministrazione locale.

"Clamoroso al Cibali", avrebbe detto oggi il radiocronista Sandro Ciotti se avesse seguito le ultime vicende della Città metropolitana di Reggio Calabria.La celebre frase, pronunciata il 4 giugno 1961 durante la trasmissione "Tutto il calcio minuto per minuto", commentava l'inaspettata vittoria.

