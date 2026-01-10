Viabilità e valorizzazione del territorio al via il confronto tra Città Metropolitana e sindaci dei comuni tirrenici
A partire dal 2026, riprendono gli incontri tra la Città Metropolitana di Messina e i sindaci dei comuni tirrenici. L’obiettivo è affrontare le questioni legate alla viabilità e alla valorizzazione del territorio, nell’ambito della riprogrammazione dei fondi destinati ai territori. Questi confronti, promossi dal sindaco Federico Basile, mirano a promuovere uno sviluppo sostenibile e condiviso, con attenzione alle esigenze locali e alle criticità emergenti.
Con l'inizio del 2026 riprende il percorso di incontri istituzionali con i sindaci del territorio promosso dal sindaco metropolitano Federico Basile, finalizzato al monitoraggio delle criticità locali nel quadro della riprogrammazione dei fondi destinati ai comuni della Città Metropolitana di.
