Viabilità e valorizzazione del territorio al via il confronto tra Città Metropolitana e sindaci dei comuni tirrenici

A partire dal 2026, riprendono gli incontri tra la Città Metropolitana di Messina e i sindaci dei comuni tirrenici. L’obiettivo è affrontare le questioni legate alla viabilità e alla valorizzazione del territorio, nell’ambito della riprogrammazione dei fondi destinati ai territori. Questi confronti, promossi dal sindaco Federico Basile, mirano a promuovere uno sviluppo sostenibile e condiviso, con attenzione alle esigenze locali e alle criticità emergenti.

