Il tram 7 inaugurato da 5 mesi nel quartiere Adriano è stato sospeso per lavori | Sconcerto e incredulità

Il tram 7, in servizio da circa cinque mesi nel quartiere Adriano, è stato temporaneamente sospeso a causa di lavori di costruzione sulla nuova tratta fino a Cascina Gobba. Da oggi, 9 marzo, il tram farà capolinea alla fermata Tremelloni-Anassagora, mentre i passeggeri devono cercare alternative di viaggio. La sospensione ha suscitato reazioni di sconcerto e incredulità tra gli utenti abituali del servizio.