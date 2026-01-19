La piscina Suzzani a Bicocca riapre dopo oltre due anni di lavori di ristrutturazione, riprendendo la sua funzione di presidio sociale per il quartiere. La struttura, chiusa da agosto 2023, sarà nuovamente accessibile al pubblico a partire da sabato 24 gennaio 2026, offrendo un punto di riferimento per la comunità locale e promuovendo attività sportive e sociali.

La struttura, chiusa da agosto 2023 per lavori di ristrutturazione, riapre ufficialmente al pubblico sabato 24 gennaio 2026. Per l'occasione è prevista una giornata di accesso gratuito, dedicata a tutti, specialmente ai ragazzi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Riapre la piscina di Bresso: "Quattro anni e due milioni ma è un impianto stupendo"

Due mesi fa il tram 7 è arrivato nel Quartiere Adriano: “Abbiamo atteso 15 anni. Felici, ma manca ancora qualcosa”

Il 16 ottobre scorso è stato inaugurato il prolungamento della linea 7 del tram nel Quartiere Adriano, dopo 15 anni di attesa. L'arrivo del tram rappresenta un importante passo avanti per la mobilità locale, portando novità e speranze per i residenti. Tuttavia, nonostante l'entusiasmo, molti evidenziano come ci siano ancora aspetti da migliorare.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La piscina Suzzani a Bicocca riapre dopo oltre due anni di lavori: “È un presidio sociale per il quartiere” - La struttura, chiusa da agosto 2023 per lavori di ristrutturazione, riapre ufficialmente al pubblico sabato 24 gennaio 2026 ... fanpage.it