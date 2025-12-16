Due mesi fa il tram 7 è arrivato nel Quartiere Adriano | Abbiamo atteso 15 anni Felici ma manca ancora qualcosa

Il 16 ottobre scorso è stato inaugurato il prolungamento della linea 7 del tram nel Quartiere Adriano, dopo 15 anni di attesa. L'arrivo del tram rappresenta un importante passo avanti per la mobilità locale, portando novità e speranze per i residenti. Tuttavia, nonostante l'entusiasmo, molti evidenziano come ci siano ancora aspetti da migliorare.

Il 16 ottobre scorso è stato inaugurato il prolungamento della linea 7 del tram che arriva per la prima volta nel quartiere Adriano. A Fanpage.it i residenti spiegano come si potrebbe migliorare. Fanpage.it Come si fa a dimostrare che è pagato?#roma ,#pagamento #biglietto sul #bus ,ma nulla esce. #shorts Abbiamo raccolto link e aggiornamenti da diverse fonti informative, così da confrontare rapidamente più punti di vista sul tema. Due mesi fa il tram 7 è arrivato nel Quartiere Adriano: “Abbiamo atteso 15 anni. Felici, ma manca ancora qualcosa” - Il 16 ottobre scorso è stato inaugurato il prolungamento della linea 7 del tram che arriva per la prima volta nel quartiere Adriano ... fanpage.it

Mobilità romana, due mesi decisivi: ritorno dei tram, Metro C al Colosseo e cantieri strategici - Dicembre e gennaio segnano una fase intensa per il trasporto pubblico della Capitale, con riaperture, nuovi mezzi e interventi infrastrutturali per l’intera rete cittadina ... romait.it

#Firenze: stop al cantiere #tram #linea3 #Libertà - #BagnoaRipoli Il ritrovamento in piazza Beccaria dei resti delle mure duecentesche ferma i cantieri della tratta 3.2.1 della futura linea 3 del tram di Firenze. Si parla di almeno 4 mesi, ma l'opera è finanziata da - facebook.com facebook

Firenze, le mura di Dante fermano il tram x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati all’evento.