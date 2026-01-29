Una storia ancora semplice | il tour dei Negramaro fa tappa al Porto Antico

La band salentina dei Negramaro si prepara a salire sul palco dell’Arena del Mare al Porto Antico di Genova. È uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2026, inserito nella seconda edizione di Altraonda Festival. I fan sono già in fermento, pronti a vivere una serata all’insegna della musica dal vivo. La data è fissata per sabato 11 luglio e promette di essere uno dei momenti clou di questa stagione.

Tra i nomi più attesi della seconda edizione di Altraonda Festival, che animerà l'estate genovese 2026, ci sono sicuramente i Negramaro: la band salentina si esibirà all'Arena del Mare al Porto Antico sabato 11 luglio 2026.I Negramaro tornano in tour con “Una storia ancora semplice”, un nuovo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Negramaro Tour Negramaro, Una storia ancora semplice tour 2026 si conclude all’Arena di Verona I Negramaro concludono il loro tour 2026 all’Arena di Verona, aggiungendo una data speciale che segna il gran finale di una stagione ricca di emozioni. Negramaro, gran finale all’Arena di Verona nel 2026: annunciata l’ultima data del tour "Una storia ancora semplice" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Negramaro Tour Argomenti discussi: Concerti: Negramaro - Tour 2026 - Brescia Summer Music - Brescia; Brescia Summer Music 2026: un’estate di musica, grandi concerti e live imperdibili; NON ERA ANCORA JAZZ; Ex Otago, Marassi live all'Alcazar. Una storia ancora semplice: il tour dei Negramaro fa tappa al Porto AnticoTra i nomi più attesi della seconda edizione di Altraonda Festival, che animerà l'estate genovese 2026, ci sono sicuramente i Negramaro: la band salentina si esibirà all'Arena del Mare al Porto Antico ... genovatoday.it Negramaro, l’ultimo abbraccio dal vivo con «Una storia ancora semplice»: il tour fa tappa a Lecce, poi una lunga pausaL'annuncio della band salentina che la prossima stagione sarà in giro sui palchi di tutta Italia, incluso l'appuntamento del 1 agosto alle Cave del Duca Dopo il trionfo nei palasport e un anno di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Era successo nell'estate del 2023 al porto antico. Le motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.