Band scolastiche emergenti e Natale a ritmo di rock c' è un doppio appuntamento in discoteca
Musica giovane e talenti locali al Vidia Club: sabato 20 dicembre, a partire dalle 21, andrà in scena un evento dedicato ai giovani musicisti delle scuole cesenati. L’ingresso è gratuito. Sul palco del Vidia Club (via San Vittore 1128, Cesena) si alterneranno band e artisti emergenti provenienti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Band scolastiche emergenti e Natale a ritmo di rock, c'è un doppio appuntamento in discoteca.
