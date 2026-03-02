L' Umbria non dimentica l' eroe Petri ucciso dopo aver scoperto due latitanti delle Brigate Rosse | il ricordo

L'Umbria ricorda Emanuele Petri, vittima delle Brigate Rosse il 2 marzo 2003, dopo aver scoperto due latitanti. La Polizia e le autorità locali continuano a mantenere vivo il suo ricordo come esempio di dedizione e coraggio. Petri, uomo di Stato, aveva lavorato per identificare e fermare i latitanti prima di essere ucciso. Il suo nome resta legato alla lotta contro il crimine organizzato.

La Polizia e l'Umbria non dimenticano uno dei loro eroi: Emanuele Petri, uomo di Stato, sempre in prima linea contro il crimine, ucciso dalle Brigate Rosse dopo aver identificato e cercato di fermare due feroci latitanti il 2 marzo 2003. La commemorazione ha avuto inizio al Cimitero di Vernazzano.