Elettra Lamborghini si lascia andare a un commento diretto sui festini di Sanremo, dicendo basta a incontri troppo intimi e riservati. Nel video che circola, si nota il suo tono scherzoso mentre si rivolge all’attenzione del pubblico. La cantante mette in discussione il modo in cui si svolgono alcuni eventi, attirando l’attenzione su questa tendenza.

Bologna, 26 febbraio 2026 – “Basta festini, basta festini bilaterali”: Elettra Lamborghini con un reel apparso sulla sua pagina Instagram è tornata sull’argomento degli onnipresenti party notturni organizzati negli hotel e nei locali di Sanremo nella settimana del festival, eventi che a suo dire impedirebbero ai cantanti in gara di riposare durante la notte. Sanremo, Elettra Lamborghini stacca la spina ai 'festini bilateriali' (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) La movida e le notti sanremesi “Dovete andare a letto!”, ha gridato la cantante, tra il serio e il faceto, circondata da un gruppo di fan. In altri video la si vede ballare per strada con fan e componenti del suo staff, o nel dietro le quinte dell’Ariston. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I festini ‘bilaterali’ di Sanremo, Elettra Lamborghini stacca la spina alla musica: il video divertente

