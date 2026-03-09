Il Tabarro torna a Lucca dopo 20 anni | la nuova produzione
Dopo vent’anni, il teatro di Lucca ospiterà di nuovo la produzione de Il Tabarro di Puccini, portata in scena dall’Aps Laboratorio Brunier nell’auditorium San Romano. La rappresentazione si terrà prossimamente e vedrà protagonisti artisti coinvolti nel progetto. La messa in scena rappresenta un ritorno importante per il teatro locale, che ospiterà l’opera nel suo spazio storico.
L’Aps Laboratorio Brunier porterà in scena Il Tabarro di Puccini nell’auditorium San Romano di Lucca. La rappresentazione è fissata per la domenica 15 marzo alle ore 18:30 con un cast vocale d’eccellenza guidato da Sergio Bologna. Si tratta di una nuova produzione che ripropone il primo titolo del Trittico pucciniano dopo quasi vent’anni dalla sua ultima esecuzione nel territorio lucchese. La scelta cade su un dramma musicale compatto, privo di idealizzazioni romantiche, capace di esplorare gli abissi delle emozioni umane e le contraddizioni morali dei suoi protagonisti. La regia affidata a Valerio Dimarti promette una lettura moderna che mantiene intatta la fedeltà allo spartito originale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
