Il suo cavallo la fa volare a terra mentre si allena picchia la testa e muore | chi era Klizia Jllary Fraglica

Klizia Jllary Fraglica, cavallerizza di 37 anni, è deceduta dopo una caduta durante un allenamento nel maneggio Le Valli a Isola Dovarese. La donna è stata sbalzata a terra dal suo cavallo, ha battuto la testa e non ha più ripreso conoscenza. L’incidente si è verificato ieri, 8 marzo.

Klizia Jllary Fraglica, 37 anni, cavallerizza esperta, è morta ieri (8 marzo) a seguito di una violenta caduta da cavallo nel maneggio Le Valli, a Isola Dovarese (Cremona). Elistrasportata d'urgenza al Niguarda è deceduta poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Klizia Jllary Fraglica, chi era la 37enne morta dopo una caduta da cavalloLa cavallerizza è morta all'ospedale Niguarda dove è arrivata con l'elisoccorso dopo una caduta da cavallo al centro Ippico Le Valli a Isola Dovarese... Leggi anche: Cremona, drammatica caduta da cavallo: morta la 37enne Klizia Jllary Fraglica Contenuti e approfondimenti su Klizia Jllary Fraglica Temi più discussi: Klizia Jllary Fraglica, chi era la 37enne morta dopo una caduta da cavallo; ? Cade da cavallo e batte la testa: è morta in ospedale a 37 anni; Cremona, drammatica caduta da cavallo: morta la 37enne Klizia Jllary Fraglica; Cremona, muore cavallerizza disarcionata in un maneggio: Klizia Jllary Fraglica è caduta di schiena battendo la testa. Klizia Jllary Fraglica, chi era la 37enne morta dopo una caduta da cavalloLa cavallerizza è morta all'ospedale Niguarda dove è arrivata con l'elisoccorso dopo una caduta da cavallo al centro Ippico Le Valli a Isola Dovarese (Cremona) ... milanotoday.it Cade da cavallo, muore Klizia Jllary Fraglica: aveva 37 anniTragedia nell'equitazione: la cavallerizza Klizia Jllary Fraglica perde la vita in un incidente al maneggio di Isola Dovarese ... bigodino.it «La donna era una cavallerizza provetta e avrebbe dovuto anche partecipare prossimamente ad alcune gare», ha raccontato Gianpaolo Gansi, sindaco di Isola Dovarese, dopo aver raggiunto il centro ippico appena appresa la notizia. Klizia Jllary Fraglica, 37 - facebook.com facebook Disarcionata al maneggio, muore cavallerizza esperta nel Cremonese. Klizia Jllary Fraglica aveva 37 anni, l'incidente a Sesto Cremonese #ANSA x.com