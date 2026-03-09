Klizia Jllary Fraglica chi era la 37enne morta dopo una caduta da cavallo

Klizia Jllary Fraglica, una donna di 37 anni, è deceduta all'ospedale Niguarda di Milano dopo aver subito un incidente a cavallo avvenuto domenica 8 marzo. La donna è caduta dal cavallo durante l'evento e ha riportato ferite che si sono rivelate fatali. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'incidente.

La cavallerizza è morta all'ospedale Niguarda dove è arrivata con l'elisoccorso dopo una caduta da cavallo al centro Ippico Le Valli a Isola Dovarese (Cremona) Klizia Jllary Fraglica è morta a 37 anni all'ospedale Niguarda di Milano, dopo un incidente a cavallo, domenica 8 marzo. La 37enne, cavallerizza esperta, è caduta dalla sella dopo essere stata disarcionata mentre montava presso il centro ippico Le Valli a Isola Dovarese (Cremona). La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di domenica: la cavallerizza, secondo quanto ricostruito, è stata disarcionata dal suo cavallo mentre si allenava in maneggio. La caduta ha causato lesioni gravissime ferite che tempo poche ore non le hanno lasciato scampo.