Cremona drammatica caduta da cavallo | morta la 37enne Klizia Jllary Fraglica

Una donna di 37 anni, residente a Sesto Cremonese, è deceduta dopo essere caduta da cavallo durante una sessione di allenamento in un maneggio di Isola Dovarese, in provincia di Cremona. La cavallerizza, nota per la sua esperienza, è stata disarcionata e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla.

Isola Dovarese (Cremona), 8 marzo 2025 – Tragedia al maneggio. Una cavallerizza esperta, Klizia Jllary Fraglica, 37enne di Sesto Cremonese, è stata disarcionata in un maneggio di Isola Dovarese, in provincia di Cremona, ed è morta. Il dramma si è consumato oggi, domenica 8 marzo, al centro ippico Le Valli. Poco dopo mezzogiorno, durante una normale s gambata nel campo di lavoro, per ragioni ancora da chiarire, il cavallo l'ha disarcionata e l'amazzone è caduta di schiena, battendo la testa. Che le sue condizioni fossero gravi è stato subito chiaro: trasportata all' ospedale Niguarda di Milano in elisoccorso, la donna è d eceduta intorno alle 16.