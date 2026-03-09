Il succo di mirtilli selvatici aiuta il cuore e il metabolismo | quanto berne?

Il succo di mirtilli selvatici viene promosso come un alleato per migliorare la salute del cuore e il metabolismo. Si dice che le sue proprietà benefiche derivino dalla presenza di fibre e polifenoli, che agiscono sulla circolazione e sulla memoria. La domanda principale riguarda la quantità da consumare per ottenere questi effetti senza rischi.

Una recente revisione scientifica, pubblicata sulla rivista Critical Reviews in Food Science and Nutrition, ha passato in rassegna più di due decenni di studi sugli effetti dei mirtilli selvatici sul corpo. Il lavoro, coordinato dalla nutrizionista Sarah A. Johnson della Florida State University, è nato a partire da un simposio internazionale organizzato dalla Wild Blueberry Association of North America. La revisione prende in esame i dati provenienti da 12 studi clinici svolti in quattro Paesi, integrandoli con ulteriori ricerche sperimentali e meccanicistiche. E i risultati sembrano indicare un marcato effetto protettivo non solo nei confronti dell'apparato cardiocircolatorio, ma anche su metabolismo, microbioma e sulle funzioni cognitive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mirtilli selvatici: benefici reali per cuore e microbioma confermati dalla scienzaLa salute cardiometabolica, che comprende la funzionalità dei vasi sanguigni, la pressione arteriosa e l’equilibrio di lipidi e glucosio nel sangue,...

Per prevenire le infezioni urinarie il succo di mirtilli rossi funzionaLe infezioni delle vie urinarie sono causate solitamente da batteri che fanno parte della flora intestinale (principalmente Escherichia coli, che rappresenta l’agente eziologico nel 70-90% dei casi), ... laprovinciapavese.gelocal.it

Succo di mirtilli contro i colpi apopletticiAlcuni ricercatori dell’Università del Massachusetts di Dartmouth hanno scoperto che i mirtilli possono ridurre il danno alle cellule del cervello associato con un ictus. Nel corso di studi di ... lescienze.it

