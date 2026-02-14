mirtilli selvatici per il benessere del cuore ne basta una tazza al giorno

Una ricerca recente dimostra che consumare una tazza di mirtilli selvatici al giorno aiuta a migliorare la salute del cuore. La causa principale è la presenza di antiossidanti naturali in questi frutti, che riducono l’infiammazione e proteggono le arterie. Molti appassionati di alimentazione sana aggiungono i mirtilli alle loro colazioni, magari insieme a yogurt o cereali, per un boost di energia e benessere.

I mirtilli selvatici sono gustosi e ricchi di benessere, perfetti per uno spuntino veloce e per arricchire la colazione o la merenda. Consumarne una tazza al giorno può trasformarsi in una routine benefica per la salute del cuore, ma anche per migliorare la circolazione e le funzioni dei vasi sanguigni. Golosi e saporiti aiutano a ridurre la possibilità di sviluppare patologie cardiache. Una manciata al giorno è il quantitativo giusto che può migliorare la salute generale dell’organismo, abbassando ad esempio i livelli di colesterolo. Supportando il benessere intestinale, grazie all’alta presenza di fibre e migliorando anche le funzioni cognitive per merito delle loro proprietà neuroprotettive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La scienza conferma: mangiare mirtilli selvatici aiuta davvero cuore e microbioma.

