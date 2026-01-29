La scienza conferma: mangiare mirtilli selvatici aiuta davvero cuore e microbioma. Studi recenti dimostrano che questi piccoli frutti migliorano la salute dei vasi sanguigni, abbassano la pressione e regolano meglio zuccheri e lipidi nel sangue. Una scoperta semplice, ma importante per chi vuole prendersi cura della propria salute con alimenti naturali.

La salute cardiometabolica, che comprende la funzionalità dei vasi sanguigni, la pressione arteriosa e l’equilibrio di lipidi e glucosio nel sangue, è oggi uno dei temi centrali della ricerca nutrizionale. In questo scenario si inserisce una nuova e ampia revisione scientifica pubblicata sulla rivista Critical Reviews in Food Science and Nutrition, che ha raccolto e analizzato decenni di studi sugli effetti dei mirtilli selvatici su questi parametri chiave. Il lavoro è stato coordinato dalla dottoressa Sarah A. Johnson, professoressa associata di nutrizione clinica presso la Florida State University e dietista nutrizionista registrata. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Mirtilli selvatici: benefici reali per cuore e microbioma confermati dalla scienza

Mirtilli selvatici, benefici documentati per cuore e microbiomaUna revisione su 24 anni di studi analizza gli effetti su vasi, pressione, lipidi e glicemia, evidenziando benefici soprattutto sulla funzione endoteliale.

