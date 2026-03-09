Sinner doppio amaro con Opelka | eliminati da Granollers Zeballos a Indian Wells

Nel torneo di Indian Wells, Jannik Sinner ha partecipato in doppio insieme a Reilly Opelka, affrontando nel primo turno gli spagnoli Granollers e Zeballos. Dopo due set, i due italiani sono stati sconfitti e sono stati eliminati dalla competizione. La partita si è conclusa con la vittoria degli avversari, segnando l’uscita di Sinner e Opelka dal torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner eliminato nel tabellone di doppio di Indian Wells. Il tennista azzurro oggi, lunedì 9 marzo, ha fatto coppia con l'americano Reilly Opelka sfidando nel primo turno del torneo americano gli specialisti Granollers e Zeballos, venendo sconfitto in due set. Lo spagnolo e l'argentino si sono infatti imposti con il punteggio di 6-4, 6-4. Una prova solida da parte di Sinner, apparso sorridente e 'felice' in campo, che ha avuto modo di esercitarsi nel gioco a rete, punto debole ancora da migliorare nel suo tennis. Alla fine, sia nel primo set che nel secondo, è un solo break a fare la differenza, con l'azzurro e Opelka che quindi salutano il tabellone di doppio di Indian Wells. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, programma, streamingJannik Sinner tornerà in campo quest’oggi, lunedì 9 marzo, per affrontare una sfida diversa dal solito. Leggi anche: LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo Altri aggiornamenti su Sinner doppio amaro con Opelka... Argomenti discussi: ATP Indian Wells, doppio: Sinner e Opelka, chi si rivede. Attesa per Djokovic con Tsitsipas. Sinner, doppio amaro con Opelka: eliminati da Granollers/Zeballos a Indian WellsJannik Sinner eliminato nel tabellone di doppio di Indian Wells. Il tennista azzurro oggi, lunedì 9 marzo, ha fatto coppia con l’americano Reilley Opelka sfidando nel primo turno del torneo americano ... sassarinotizie.com Sinner/Opelka contro Granollers/Zeballos in doppio a Indian Wells: risultato liveLeggi su Sky Sport l'articolo Sinner/Opelka contro Granollers/Zeballos in doppio a Indian Wells: risultato live ... sport.sky.it