Il sindaco di Poggiofiorito rinviato a giudizio per le ordinanze contro il sansificio | Mica siamo a Fontamara?

Il sindaco di Poggiofiorito, Remo D’Alessandro, è stato rinviato a giudizio in relazione alle ordinanze contro il sansificio situato a pochi metri dal centro abitato del paese. Le ordinanze sono state adottate per limitare l’immissione in atmosfera di sostanze nocive e tutelare la salute pubblica. La vicenda riguarda anche le eventuali implicazioni legali legate alle decisioni prese dall’amministrazione comunale.

La vicenda legata alla immissione in atmosfera di sostanze e per la quale Remo D'Alessandro aveva emanato due ordinanze a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. La società si è ora costituita parte civile. In 6 a processo

Il sindaco di Poggiofiorito a processo per le ordinanze contro il sansificio: "Mica siamo a Fontamara?" La vicenda legata alla immissione in atmosfera di sostanze e per la quale Remo D'Alessandro aveva emanato due ordinanze a tutela della salute

