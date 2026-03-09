Il sindaco di Poggiofiorito a processo per le ordinanze contro il sansificio | Mica siamo a Fontamara?

Il sindaco di Poggiofiorito, Remo D’Alessandro, è stato rinviato a giudizio in relazione alle ordinanze contro il sansificio situato a pochi metri dal centro abitato. Le ordinanze sono state emesse per regolamentare le emissioni di sostanze in atmosfera, in risposta alle preoccupazioni sulla salute pubblica. Il procedimento giudiziario riguarda anche le azioni adottate dal primo cittadino per tutelare i residenti.

La vicenda legata alla immissione in atmosfera di sostanze e per la quale Remo D'Alessandro aveva emanato due ordinanze a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. La società si è ora costituita parte civile. In 6 a processo

