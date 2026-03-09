Durante una partita del campionato Under 14 tra una squadra sipontina e una di San Severo, un arbitro donna è stata oggetto di comportamenti sessisti da parte di alcuni giovani sipontini. Il referto evidenzia un episodio grave e inaspettato, che ha coinvolto direttamente la competizione e il rispetto nei confronti dell’arbitro. La situazione ha suscitato reazioni di disapprovazione e preoccupazione tra addetti ai lavori e spettatori.

Ho letto con amarezza il referto relativo alla gara del campionato Under 14 tra una società sipontina e una di San Severo. Un episodio che non può lasciare indifferenti: una giovane arbitra sarebbe stata bersaglio di espressioni sessiste e offensive. Un fatto grave e una pessima immagine per la nostra città. Parliamo di ragazzi molto giovani, che nello sport dovrebbero trovare educazione, rispetto delle regole e capacità di accettare le decisioni di chi dirige una gara. Se sul campo emergono parole che umiliano una persona per il fatto di essere donna, significa che qualcosa non va. Secondo quanto riportato nel provvedimento disciplinare, al termine della gara del 1° marzo quattro calciatori della formazione sipontina avrebbero rivolto alla direttrice di gara espressioni di natura sessista, gravemente offensive e denigratorie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il sessismo non è un gioco: grave episodio di giovani sipontini verso un arbitro donna

Articoli correlati

Capaccio Paestum, parole offensive verso le donne in Commissione consiliare: episodio grave“Quanto accaduto ieri nel corso di una Commissione consiliare del Comune di Capaccio Paestum è grave, offensivo e incompatibile con il ruolo delle...

Insultate, minacciate, archiviate: cosa succede quando una donna denuncia il sessismo online? Cathy La Torre rispondeSecondo l'avvocata e attivista Cathy La Torre, gli strumenti giuridici contro gli attacchi sessisti online esistono ma sono applicati con difficoltà...

Contenuti e approfondimenti su Il sessismo non è un gioco grave...

Discussioni sull' argomento 8 marzo, perché le statue dedicate alle donne vengono palpate? Il sessismo nascosto nelle nostre città; Lgbt+, inaugurato il centro anti discriminazioni sessuali e sull'identità di genere. I servizi dall'abitare al lavoro; 8 Marzo, le iniziative in programma a Reggio Emilia nell’ambito del Tavolo contro la violenza sulle donne; TonyPitony tra sessismo e parodia: la provocazione arriva al festival.

Perché le statue di donne vengono palpate Da Giulietta a Molly Malone, il rito del "tocco portafortuna" nasconde un sessismo radicato che oggettifica il corpo femminile. Riflettiamo sul gender gap nei monumenti per città più inclusive Leggi l’articolo al l - facebook.com facebook

Veglie, sessismo contro la sindaca: scatta la denuncia dopo un commento offensivo sui social - News x.com