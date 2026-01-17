Un episodio avvenuto durante una Commissione consiliare a Capaccio Paestum ha suscitato preoccupazione per l’uso di parole offensive rivolte alle donne. L’accaduto evidenzia l’importanza di mantenere un linguaggio rispettoso e conforme ai principi democratici nelle istituzioni pubbliche, sottolineando la necessità di un confronto civile e costruttivo nell’ambito delle attività istituzionali.

Tempo di lettura: 2 minuti “Quanto accaduto ieri nel corso di una Commissione consiliare del Comune di Capaccio Paestum è grave, offensivo e incompatibile con il ruolo delle istituzioni democratiche. Le Commissioni consiliari sono sedi pubbliche (dove anche ieri erano presenti cittadini) di confronto politico e amministrativo per approfondire temi che riguardano il bene comune e la vita dei cittadini. Durante una delle commissioni, peraltro a seguito di chiarimenti di per sé discutibili, che saranno vagliate dai membri della commissione. Tuttavia, il fatto più grave è che nell’ambito di una discussione collaterale si sia utilizzato un paragone del tutto inappropriato con la menopausa in contrapposizione al periodo fertile della donna, con un riferimento fuori luogo ed estraneo al dibattito amministrativo e offensivo della sensibilità di tante persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capaccio Paestum, parole offensive verso le donne in Commissione consiliare: episodio grave

