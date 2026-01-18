Buen camino il film di Zalone è solo 30mo tra i più visti in Italia

Buen ritiro potrebbe piazzarsi trentesimo qualora registrasse altri due milioni di paganti posizionandosi tra ET e Serafino. Buen camino ce l’ha fatta. E’ infatti il film che ha incassato di più nella storia del cinema italiano da sabato 17 gennaio 2026, dall’alto dei suoi 68 milioni 823 mila 069 euro e superare definitivamente Avatar (2009). Pellicola in 3D di James Cameron avveniristico allora, ma con i suoi sequel fuori tempo massimo oggi appare stantio e ripetitivo. Del resto, ci provava da 15 anni: ci aveva quasi riuscito con Quo Vado? (2016), il maggior successo d’incassi della coppia ZaloneNunziante, fermo però a 65. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

