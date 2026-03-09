Dopo il caso Sanremo, Andrea Pucci torna sui social per annunciare il suo prossimo spettacolo. Il comico, che avrebbe dovuto essere co-conduttore durante una delle serate del Festival, ha rinunciato alla partecipazione a causa delle polemiche che si sono scatenate. La sua presenza online si concentra ora sulla promozione del nuovo show, mentre si rivolge direttamente al pubblico.

Andrea Pucci torna sui social dopo il caso Sanremo. Il comico, che doveva partecipare come co-conduttore a una delle serata del Festival, salvo poi rinunciare per via delle polemiche, torna sui social per presentare il suo prossimo spettacolo. Nel filmato, Pucci è circondato da fogli e una voce fuori campo gli chiede: “Andrea che stai facendo?”. Il comico risponde: “Ma come che sto facendo, il 31 ottobre è dopodomani, non vedi qui c’è tutto lo spettacolo nuovo, qui bisogna impararlo a memoria”. Pucci sottolinea che ritornerà con un suo spettacolo presso “l’Arena di Milano, la Santa Giulia dove hanno fatto le Olimpiadi, 12mila persone”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Pucci (@puccirealofficial) “La gente vuole ridere, vuole ridere due ore” aggiunge il comico. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il ritorno di Pucci dopo il caso Sanremo: “La gente vuole ridere, vuole ridere due ore”

