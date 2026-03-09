La vendetta di Pucci dopo Sanremo | Torno all'Arena di Milano con 12mila persone La gente vuole ridere

Dopo l’incidente a Sanremo, Andrea Pucci ha annunciato il suo ritorno sul palco dell’Unipol Dome di Milano Santa Giulia il 31 ottobre con un nuovo spettacolo. Su Instagram, ha condiviso un’immagine con numerosi cartelli di testo, confermando la data e il locale dell’evento. La serata a Milano si svolgerà davanti a circa dodicimila spettatori, desiderosi di divertirsi e ridere.