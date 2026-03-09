Il pollo allo spiedo torna protagonista sui tavoli italiani durante le domeniche, portando con sé il profumo di casa e momenti di convivialità. Questo piatto tradizionale si conferma tra i preferiti, grazie anche alla semplicità della preparazione e alla sua presenza costante nelle riunioni familiari. La sua diffusione resiste al passare del tempo, mantenendo intatto il suo ruolo nelle occasioni domenicali.

Tra tradizione, profumo di casa e convivialità: il pollo allo spiedo continua a essere uno dei piatti più amati delle domeniche italiane.. La domenica, in Italia, ha sempre avuto un significato speciale. È il giorno in cui la famiglia si riunisce, la tavola si allunga e il tempo sembra rallentare. Anche se le abitudini cambiano e le giornate sono sempre più frenetiche, una tradizione resiste: il pranzo della domenica. Tra i protagonisti indiscussi di questo momento conviviale c’è il pollo allo spiedo. Croccante fuori, morbido e succoso dentro, è uno di quei piatti che riescono a mettere d’accordo tutti, dai più piccoli ai più grandi. Il profumo che ricorda casa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Il ritorno dei pranzi della domenica: perché il pollo allo spiedo resta il re della tavola

