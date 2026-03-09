Il ritorno di Melek a Gaziantep provoca una serie di tensioni tra arresti, minacce di morte e vecchi rancori. La protagonista si affida all’aiuto di Nefise e Halil per affrontare le difficoltà. Le conseguenze di questa scelta si fanno sentire, mentre le tensioni tra i personaggi aumentano e nuove complicazioni emergono nel corso della narrazione. La puntata andrà in onda questa sera alle 21.

L e lotte innescate dal ritorno di Melek a Gaziantep sono solo all’inizio. Nella nuova puntata di Melek – Il coraggio di una madre – in onda stasera alle 21.30 su Real Time – la protagonista deve affrontare i dissapori con il padre, il fratello e l’ex marito. Sullo sfondo, il rapporto altalenante con i figli e la malattia che progredisce e la rende sempre più debole. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › La seconda puntata di “Melek – Il coraggio di una madre”: trama e anticipazioni Melek – Il coraggio di una madre, puntata stasera 9 marzo 2026: trama. Alpay (Kaan Çakir), l’ex marito di Melek (Nehir Erdogan), ha fatto irruzione a casa di Seyit Ali (Mehmet Çevik) con l’intento di riportare Kerem (Ulvi Kahyaoglu), Defne (Rabia Soytürk) e Seyit Ali (Selami Üstübi) a Berlino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il ritorno a Gaziantep innesca una serie infinita di problemi tra arresti, minacce di morte e vecchi rancori; la protagonista, però, può contare sull'aiuto di Nefise e Halil...

