Sparatoria a Porto Empedocle | indagini virano da mafia a vecchi rancori di vicinato e liti per cani

Una sparatoria avvenuta ieri sera a Porto Empedocle è stata causata da vecchi dissapori tra vicini, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine. Le indagini si sono spostate da un’ipotesi di attività mafiosa a motivi legati a liti di quartiere e tensioni per i cani randagi. Durante l’incidente, alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito più colpi esplosi davanti a un panificio, dove si erano radunati gli abitanti del quartiere.

Notte di Paura a Porto Empedocle: La Sparatoria al Panificio, Tra Vecchi Rancori e un'Ombra Mafiosa che Sfuma. Una violenta sparatoria ha scosso Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2026. Diciannove colpi di kalashnikov sono stati sparati contro un panificio in via Gramsci, danneggiando la saracinesca, due automobili parcheggiate nelle vicinanze e l'edificio stesso. L'indagine, inizialmente orientata verso le cosche locali, sta virando verso una pista inaspettata: vecchi rancori personali e dispute di vicinato legate a cani e confini potrebbero essere alla base dell'attacco.