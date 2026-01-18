Ritorno al voto a Lesina la sfida infinita tra Di Mauro e Matarante Il sindaco | Io democraticamente eletto

A Lesina, si torna al voto in seguito alla decisione del Tar Puglia di accogliere un ricorso su alcuni dubbi riguardanti il voto assistito. La disputa tra il sindaco Di Mauro e Matarante si concentra sulle implicazioni di questa sentenza, che riapre la sfida elettorale. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con entrambe le parti che attendono sviluppi ufficiali e approfondimenti sulla validità delle procedure di voto.

Da ieri pomeriggio a Lesina non si fa che parlare della decisione della terza sezione del Tar Puglia, che ha accolto uno dei tre motivi di ricorso promosso dai legali difensori di Alessandra Matarante e della lista Lesina Futura, vale a dire quello relativo ai dubbi sul voto assistito di otto.

VIDEO | Il sindaco Masci sul ritorno al voto: "La mia onestà non è in discussione, pronti a vincere per la terza volta"

Il sindaco Carlo Masci commenta il suo ritorno al voto, sottolineando l’integrità della sua azione politica. In un video, Masci ribadisce la propria onestà e invita chi solleva accuse infamanti a specificare le contestazioni, annunciando che valuterà eventuali azioni legali. La sua determinazione è volta a confermare il proprio impegno e a proseguire con fiducia nel percorso elettorale.

Il candidato sindaco del centrosinistra Costantini sul ritorno al voto: "Masci ha fallito, dovrebbe dimettersi"

Il candidato sindaco del centrosinistra, Costantini, commenta il ritorno al voto dopo l’annullamento delle elezioni in 23 sezioni, deciso dal Consiglio di Stato. Secondo lui, il processo elettorale è stato compromesso, coinvolgendo circa 14mila cittadini. Costantini critica la gestione di Masci, sostenendo che la sua guida abbia fallito e dovrebbe assumersi le proprie responsabilità, lasciando spazio a una nuova fase democratica.

