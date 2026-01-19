Roger Federer ha indossato agli Australian Open il Rolex più prezioso della sua collezione ma non il più costoso

Durante gli Australian Open, Roger Federer ha indossato uno dei modelli più pregiati della sua collezione di orologi Rolex, sebbene non il più costoso. L’evento ha rappresentato un ritorno simbolico per lo svizzero, che dal suo ritiro nel settembre 2022 non aveva più partecipato in Australia, sottolineando la sua presenza elegante e discreta nel mondo dello sport.

L’ Australian Open ha celebrato Roger Federer in grande stile. Da quando si è ritirato nel settembre 2022, lo svizzero non era più tornato in Australia. Sei volte campione del torneo (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), Roger Federer è tornato a impugnare la racchetta per qualche esibizione, ha partecipato al sorteggio e ha presenziato al primo giorno di gioco domenica 18 gennaio. Ogni sua apparizione ha scatenato l’entusiasmo del pubblico, confermando che il suo carisma è rimasto intatto, e probabilmente lo resterà per sempre. Sia in campo sia sugli spalti, l'ex campione ha mantenuto uno stile impeccabile, indossando sempre lo stesso orologio al polso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Agli Australian Open è sceso in campo Federer (con Ruud), e non si è capito più niente (VIDEO)

Durante gli Australian Open, l’ingresso di Roger Federer in campo ha suscitato grande attenzione. Dopo oltre tre anni di assenza dal circuito, la sua sessione di allenamento a Melbourne ha catturato l’interesse di tifosi e appassionati, creando un’atmosfera di attesa e curiosità. Questo evento rappresenta un momento particolare per il torneo e per il mondo del tennis, segnando un possibile ritorno di una leggenda del tennis internazionale.

