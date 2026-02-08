Aicom dominio più costoso al mondo venduto per 70 milioni di dollari

Kris Marszalek, co-fondatore e CEO di Crypto, ha appena sborsato 70 milioni di dollari per acquistare il dominio più costoso al mondo: Ai.com. Un investimento che conferma quanto l’intelligenza artificiale stia diventando una leva fondamentale nel settore tecnologico. La vendita segna un nuovo record e ha già fatto discutere gli esperti di mercato e gli appassionati di tecnologia.

questo testo analizza l’acquisto record di un dominio legato all’intelligenza artificiale da parte di Kris Marszalek, co?fondatore e ceo di Crypto.com, e descrive le prospettive di lancio della piattaforma ai.com, nonché il contesto economico e strategico dell’azienda. vengono evidenziate le cifre salienti, le tempistiche di presentazione e le potenziali evoluzioni legate all’uso di domini di alto valore nel panorama tech. ai.com: acquisto record e impatto sul mercato dei domini. nel 2025 si è concluso l’acquisto di ai.com per una somma vicina ai 70 milioni di dollari, costituito interamente in criptovaluta. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

