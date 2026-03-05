Nella giornata di ieri, a Roma, è stata registrata l’ultima puntata del pomeridiano domenicale di Amici. Sono stati presentati tutti gli allievi che parteciperanno al prossimo Serale, senza indicazioni su chi siano o quanti siano. La produzione ha concluso le registrazioni in vista della messa in onda della fase finale del talent.

Roma, 5 marzo 2026 - Tanto tuonò che non piovve. Il Serale di Amici è alle porte ed è stata registrata l’ultima puntata del pomeridiano domenicale. Puntata che andrà in onda domenica 8 marzo dalle 14 in avanti. Una puntata nella quale non è di fatto accaduto nulla di tutto quello che era stato paventato nei giorni scorsi da Anna Pettinelli. Ecco le anticipazioni secondo Superguida Tv. Il “caso Anna Pettinelli” Nei giorni scorsi l’insegnante di Canto aveva annunciato che non avrebbe fatto passare al Serale nessun allievo se prima non avesse ricevuto il benestare Opi. Da qui erano iniziate una serie di polemiche e proposte di nuovi metodi di voto da parte degli allievi di Amici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Amici, colpo di scena: chi sono tutti gli allievi al Serale

Anticipazioni Amici 25, puntata 15 febbraio 2026: chi sono i primi allievi al Serale e com’è andata la classifica di canto e balloLe tensioni salgono nella scuola di Amici 25 mentre si avvicina la fase finale del talent.

Leggi anche: Amici, chi passa al serale: i nomi degli allievi

Contenuti utili per approfondire Amici colpo di scena chi sono tutti gli....

Temi più discussi: Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 8 marzo: colpo di scena per il Serale!; Amici 25, Opi contro Anna Pettinelli: Per colpa sua mi prenderò quintali di mer*a; Amici, anticipazioni e spoiler puntata 8 marzo 2026: ospiti, gli allievi al Serale e un'eliminazione; Quando inizia il serale di Amici 2026 su Canale 5?.

Amici 25, cambio di regolamento e busta rossa: cosa è successo nella registrazioneLa registrazione di Amici 25 dell'8 marzo 2026 ha visto un colpo di scena: grazie a una busta rossa e a una modifica al procedimento d'accesso, quasi tutti gli allievi hanno ottenuto la maglia oro, me ... notizie.it

Amici, anticipazioni e spoiler puntata 8 marzo 2026: ospiti, gli allievi al Serale e un'eliminazioneOggi pomeriggio è stata registrata l'ultima puntata del pomeridiano del talent di Maria De Filippi in onda domenica 8 marzo. Poi inizierà il Serale ... today.it

Un ricordo dell’estate 2022 tra amici e sorrisi. In questo scatto vediamo Rosario Fiorello e Amadeus a cena insieme alle loro mogli, Giovanna Civitillo e Susanna Biondo. Una serata estiva all’insegna dell’amicizia, tra brindisi, sorrisi e la leggerezza delle v - facebook.com facebook

Lieto giorno cara Lucia @DavLucia a te e agli amici tutti con #VoceEDelizia #art Hopper:The Barber shop @PaolaToogoodxme @_die_Uta_ @Rebeka80721106 @rita_mereu @dianadep1 @AnnaMar90949897 @annamarylight @AnnaCountessK @Brindus x.com