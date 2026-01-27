Festival del Teatro Popolare del Gargano a Vico va in scena ‘L’ultimo scugnizzo’ di Raffaele Viviani

Il Festival del Teatro Popolare del Gargano a Vico del Gargano ospiterà la commedia ‘L’ultimo scugnizzo’ di Raffaele Viviani, portata in scena dalla compagnia ‘30 allora APS’ di Caserta. L’evento si terrà sabato 31 gennaio alle ore 20, offrendo un’opportunità di rappresentazione teatrale per gli appassionati della tradizione e della cultura locale.

S'intitola 'L'ultimo scugnizzo' la pluripremiata commedia che la '30 allora APS', associazione e compagnia teatrale di Caserta, porterà in scena a Vico del Gargano sabato 31 gennaio, con sipario alle 20.15, nell'ambito del Festival del Teatro Popolare. L'opera di Raffaele Viviani, con attrici e attori diretti da Vincenzo Russo, narra la storia di Antonio Esposito, ex scugnizzo in cerca di riscatto sociale. Nel 2024, ha trionfato a Spoleto vincendo il Festival delle Regioni.

Il Festival del Teatro Popolare del Gargano si svolge a Vico, ospitando due compagnie provenienti da Teramo e Roma.

A Vico del Gargano si appresta ad inaugurare la quarta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano, dedicando quest'anno l'attenzione a temi di attualità come il caso Orlandi e il fenomeno Hikikomori.

