Porto Recanati Non mi sento bene | l' ex calciatore Diego Ruspantini ucciso da un malore in casa a soli 46 anni

A Porto Recanati, Diego Ruspantini, ex calciatore di 46 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione dopo aver accusato un malore. Dopo aver cenato con la famiglia, si era disteso in camera, lamentando un senso di indisposizione. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.

PORTO RECANATI - Ha cenato con la moglie e i due figli, poi è andato a stendersi sul letto dicendo che si sentiva poco bene. Ed è lì, nella loro camera, che ieri sera la moglie l’ha trovato privo di sensi. All’arrivo del 118, era ormai deceduto Diego Ruspantini, 46 anni, figura conosciutissima nel mondo del calcio dilettantistico marchigiano. È stato stroncato da un malore improvviso: una morte naturale, secondo il personale medico. Ruspantini, nato a Loreto nel 1979, viveva con la famiglia a Porto Recanati, dove ha debuttato nel calcio come portiere. Si è affermato nel corso della carriera, giocando in serie D con la Monturanese e poi in Eccellenza con Cingolana, Osimana, Fermana, Biagio Nazzaro e Camerano. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

