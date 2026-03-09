I figli di Trump puntano sui droni per le commesse del Pentagono

Eric Trump e Donald Trump Jr., figli dell'ex presidente statunitense, stanno investendo in una nuova azienda specializzata nella produzione di droni. L’obiettivo è rispondere alle recenti richieste del Pentagono, che cerca soluzioni tecnologiche per le operazioni militari, in particolare dopo le restrizioni imposte dall’amministrazione precedente. La società si concentra sulla fornitura di droni destinati alle forze armate statunitensi.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Tre bombardieri pesanti B-52 statunitensi sono atterrati presso la base RAF di Fairford, nel Regno Unito. Eric Trump e Donald Trump Jr., i figli del presidente americano Donald Trump, stanno finanziando una nuova azienda...

