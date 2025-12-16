Donald Trump Jr annuncia il matrimonio con Bettina Anderson la ‘socialite’ di Palm beach

Donald Trump Jr ha annunciato il suo matrimonio con Bettina Anderson, nota socialite di Palm Beach. Durante una festa di Natale alla Casa Bianca, un momento di convivialità ha lasciato spazio al gossip, facendo emergere le nozze imminenti tra i due. La coppia sta attirando l'attenzione dei media per il loro legame e le celebrazioni in programma.

© Quotidiano.net - Donald Trump Jr annuncia il matrimonio con Bettina Anderson, la 'socialite' di Palm beach C'è stato un momento, durante la festa di Natale alla Casa Bianca, in cui il protocollo ha lasciato spazio al gossip. È lì che il presidente Donald Trump ha di fatto annunciato il fidanzamento del figlio Donald Trump Jr. con la 'socialite' di Palm Beach Bettina Anderson. Poco dopo, il portavoce del "first son" ha confermato. Fine dei dubbi. Una relazione che, a dire il vero, non nasce oggi. Così, anche se l'annuncio sorprende per il contesto in cui è avvenuto, la notizia era nell'aria. Già, il contesto è proprio quello delle grandi occasioni. Luci, invitati selezionati, atmosfera festiva. E un annuncio che rimbalza immediatamente sui media di tutto il mondo.

Donald Trump Jr. si è fidanzato con la socialite Bettina Anderson - Ad annunciarlo è stato il presidente Donald Trump durante una festa natalizia alla Casa Bianca, e il porta ... ansa.it

