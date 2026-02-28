Il Pentagono ha ordinato di fermare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sviluppata da Anthropic, citando preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda specificamente le applicazioni dell’AI nel settore militare. Nel frattempo, un portavoce ha dichiarato che i combattenti americani non devono essere soggetti alle decisioni delle grandi aziende tecnologiche.

La nostra posizione non ha mai vacillato e non vacillerà mai: il Dipartimento della Guerra deve avere accesso completo e illimitato ai modelli di Anthropic per ogni SCOPO LEGALE in difesa della Repubblica. Invece, @AnthropicAI e il suo CEO @DarioAmodei hanno scelto la doppiezza. Avvolti nella retorica ipocrita dell'”altruismo efficace”, hanno tentato di sottomettere con la forza l’esercito degli Stati Uniti: un atto codardo di dimostrazione di virtù aziendale che antepone l’ideologia della Silicon Valley alle vite degli americani. I termini di servizio dell’altruismo difettoso di Anthropic non potranno mai prevalere sulla sicurezza, la prontezza o la vita delle truppe americane sul campo di battaglia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

