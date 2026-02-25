il pentagono sta facendo forti pressioni su anthropic

Pretende l'uso dei suoi sistemi di intelligenza artificiale senza limitazioni per azioni militari e di sorveglianza, ma la società non è d'accordo Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha chiesto alla società Anthropic di rendere disponibili i suoi sistemi di intelligenza artificiale per qualsiasi uso militare entro venerdì prossimo, minacciando di annullarle i contratti nel caso in cui non si adegui alla richiesta. L’esistenza di questa sorta di ultimatum è stata confermata dai principali giornali statunitensi, grazie a fonti interne al Pentagono, e segna un ulteriore inasprimento dei rapporti tra il governo statunitense e Anthropic, che è una delle principali aziende nel settore delle AI. Hegseth vuole integrare rapidamente queste tecnologie nei programmi di difesa, Anthropic chiede invece garanzie e cautele sul loro impiego in azioni sul campo e nei programmi di sorveglianza di massa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

