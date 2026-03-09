Il Pd rompe gli indugi e lancia la sfida | sarà Tony Piteo il candidato per il dopo Minerva

Il Partito Democratico annuncia ufficialmente la candidatura di Tony Piteo come nuovo sindaco di Gallipoli, confermando la rottura degli indugi dopo le incertezze iniziali. La decisione arriva nel contesto di un mercato politico in fermento, con il circolo locale che sceglie di superare le esitazioni e di sostenere il nome di Piteo come rappresentante del centrosinistra. La scelta si inserisce nel quadro delle prossime sfide amministrative della città.

L’assemblea cittadina del Partito democratico alla presenza del capogruppo alla Regione Puglia ha indicato l’ex vicesindaco per la corsa alla riconquista di Palazzo Balsamo. Ora si attende l’aggregazione del campo largo. “Lavoriamo insieme per il programma” GALLIPOLI – Si delinea lo schema delle candidature alla carica di sindaco nel tumultuoso scenario gallipolino dove alla prima ufficializzazione da parte di “Alleanza per Gallipoli” con l’ex assessore Silvia Coronese, in serata è il circolo del Pd che si scrolla di dosso tentennamenti e ulteriori rinvii e annuncia la discesa in campo ufficiale del suo candidato all’interno del perimetro della coalizione del centrosinistra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

