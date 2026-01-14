La sinistra rompe gli indugi sull' Iran | Pd Avs e Cgil scendono in piazza

La sinistra italiana si mobilita per l'Iran, con il Pd, Avs e Cgil che scendono in piazza. Questa iniziativa nasce in risposta alle critiche sulla presunta mancanza di fermezza nella difesa dei diritti dei venezuelani e iraniani, segnando un passo importante nel dibattito pubblico e politico. Un gesto volto a sottolineare l'importanza di tutelare le libertà fondamentali a livello internazionale.

La sinistra scende in piazza per l'Iran. Dopo le accuse di eccessiva timidezza nella difesa dei diritti di venezuelani e iraniani, nel campo largo corrono ai ripari. La mobilitazione si terrà alle 16 di venerdì 16 gennaio in piazza del Campidoglio, a Roma, ed è stata lanciata da Amnesty. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Migliaia di morti in Iran, Trump rompe gli indugi: "Gli aiuti stanno arrivando" Leggi anche: "Liberate Maduro, no all'invasione di Trump", Cgil e sinistra scendono in piazza Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Presidenza provincia, il Pd di Corigliano-Rossano rompe gli indugi: Stasi al centro della sfida; Maracalagonis, Fadda rompe gli indugi: «Mi ricandido a sindaca» -; Lucera, Pitta rompe gli indugi altrui e si autocandida a Sindaco: allestita da subito la sua sede del comitato; Raspadori mette in stand-by la Roma, il Napoli rompe gli indugi: il retroscena – CdS. L'attore rompe il tabù: dal nome scelto dal padre al disincanto per una sinistra che non lo rappresenta e una politica a cui ha voltato le spalle https://www.secoloditalia.it/2026/01/ricky-memphis-mio-padre-voleva-chiamarmi-benito-non-recito-piu-la-parte-del-co facebook Partizan Belgrado, Shake Milton si rompe la mano sinistra: stagione praticamente finita @Sportando x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.