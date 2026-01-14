La sinistra rompe gli indugi sull' Iran | Pd Avs e Cgil scendono in piazza

La sinistra italiana si mobilita per l'Iran, con il Pd, Avs e Cgil che scendono in piazza. Questa iniziativa nasce in risposta alle critiche sulla presunta mancanza di fermezza nella difesa dei diritti dei venezuelani e iraniani, segnando un passo importante nel dibattito pubblico e politico. Un gesto volto a sottolineare l'importanza di tutelare le libertà fondamentali a livello internazionale.

La sinistra scende in piazza per l'Iran. Dopo le accuse di eccessiva timidezza nella difesa dei diritti di venezuelani e iraniani, nel campo largo corrono ai ripari. La mobilitazione si terrà alle 16 di venerdì 16 gennaio in piazza del Campidoglio, a Roma, ed è stata lanciata da Amnesty. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

