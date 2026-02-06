Quando si parla di Ranger, il Pastore Tedesco di Phoenix, Arizona, non si può fare a meno di ricordare una storia che commuove ancora oggi. Questo cane, ormai adulto, ha conservato per tutta la vita le sembianze di un cucciolo, diventando una vera e propria icona sui social. La sua immagine ha catturato l’attenzione di migliaia di persone, che lo considerano un simbolo di forza e dolcezza allo stesso tempo.

Nel mondo dei social, Ranger non era solo una celebrità, ma un simbolo di forza. Questo dolcissimo Pastore Tedesco di Phoenix, Arizona, è diventato famoso per una caratteristica che lo rendeva unico: pur essendo adulto, ha mantenuto per tutta la vita le sembianze di un cucciolo. Due anni fa, la sua famiglia ha annunciato che Ranger è morto, lasciando un vuoto immenso ma anche un importante messaggio di sensibilizzazione sulla sua rara condizione. L’aspetto di Ranger era dovuto al nanismo ipofisario, una disfunzione genetica della ghiandola ipofisi che impedisce la produzione dell’ormone della crescita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ranger, il Pastore Tedesco “cucciolo per sempre”, la sua storia è bellissima ancora oggi (e ci ammonisce)

Il 31 dicembre 2025, gli agenti della Polizia Stradale di Bergamo sono intervenuti per soccorrere Kora, un pastore tedesco smarrito che si trovava in autostrada vicino al casello di Bergamo.

Questa mattina a Eboli, in via Ripa, si è verificato un episodio di tensione tra cani.

