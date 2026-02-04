Lotta contro il cancro Roberta Villa | La prevenzione passa per stile di vita e screening

La lotta contro il cancro si gioca anche sul fronte della prevenzione, dice Roberta Villa. La dottoressa spiega che spesso si pensa alla prevenzione solo attraverso controlli e esami, ma in realtà il vero cambiamento si ottiene adottando uno stile di vita sano. La partecipazione regolare ai programmi di screening organizzati dall’Ats, infatti, può fare la differenza e aiutare a scoprire eventuali problemi prima che diventino gravi.

“Quando si parla di prevenzione bisogna sgomberare il campo da un grande equivoco. Si tende a identificarla con l’esecuzione di esami, controlli e check-up, invece a fare la differenza sono gli stili di vita e l’adesione ai programmi di screening organizzati dall’Ats”. Così la giornalista e divulgatrice scientifica Roberta Villa, laureata in medicina e chirurgia, illustra l’importanza che le nostre scelte hanno nella prevenzione dei tumori. Lo scorso ottobre è uscito il libro “Cattiva prevenzione. I pericoli del consumismo sanitario”, con cui l’esperta ha approfondito il tema smontando parecchie convinzioni errate.🔗 Leggi su Bergamonews.it

