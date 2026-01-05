Treno della Memoria 2026 | avviso pubblico per partecipazione gratuita di cinque giovani

È aperto l’avviso pubblico per la selezione di cinque giovani residenti a Francavilla Fontana, di età tra 19 e 29 anni, che desiderano partecipare gratuitamente al progetto “Treno della Memoria” 2026, promosso dall’Amministrazione comunale. La partecipazione offre un’opportunità di approfondimento storico e culturale, contribuendo alla memoria collettiva. La scadenza e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.

FRANCAVILLA FONTANA - È stato pubblicato l'avviso pubblico per la selezione di 5 giovani residenti a Francavilla Fontana, di età compresa tra i 19 e i 29 anni, che potranno partecipare gratuitamente al Progetto "Treno della Memoria" – edizione 2026, promosso dall'Amministrazione comunale.

