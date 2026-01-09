Strage Crans-Montana il papà di Manfredi Marcucci | Cerchiamo legale in Svizzera che rappresenti tutti

Le famiglie delle vittime della strage di Crans-Montana si stanno organizzando per individuare un avvocato in Svizzera che possa rappresentarle con l’obiettivo di ottenere chiarimenti e giustizia. La richiesta mira a unire le energie di tutti i genitori coinvolti, affidando a un unico legale la tutela dei loro diritti e delle rispettive esigenze.

Milano, 9 gennaio 2026 – Le famiglie dei ragazzi italiani morti o feriti nella strage di Crans-Montana si stanno coordinando per avere un unico avvocato che li possa rappresentare per avere verità e giustizia per i loro figli. L'idea è di trovare un legale in Svizzera, "visto che il processo principale si terrà lì - ha spiegato all 'Ansa Umberto Marcucci, il padre di Manfredi, il sedicenne ricoverato al Niguarda di Milano dopo le ferite riportate nell 'incendio a 'Le Constellation', la notte di Capodanno -, ci stiamo coordinando con gli altri genitori e stiamo cercando un avvocato in Svizzera".

