Il nuovo manuale di Umberto Salvatori analizza le testimonianze di chi ha deciso di non tacere più per insegnare a disinnescare la violenza verbale e a rivendicare il valore della propria storia unica

Il nuovo manuale di Umberto Salvatori raccoglie le testimonianze di chi ha deciso di parlare e condividere le proprie esperienze, con l’obiettivo di insegnare a riconoscere e contrastare la violenza verbale. Viene evidenziato come nella cultura attuale il corpo, soprattutto quello delle donne, venga spesso considerato un territorio su cui si può intervenire senza consenso.

Siamo immersi in una cultura che considera il corpo delle persone, in particolare quello delle donne, come un territorio che può essere colonizzato da pareri non richiesti. Non si tratta di semplici opinioni, ma di una pressione costante che spinge a sentirsi costantemente "fuori misura". Pressione che ha un nome ben preciso: body shaming, un'orribile forma di bullismo che utilizza l'aspetto esteriore per far sentire inadeguati, "sbagliati" e non allineati a certi standard di bellezza imposti dalla società o dai social media. Una violenza per combattere la quale è appena uscito un nuovo libro dal titolo: Manuale di difesa dal body shaming. Il tuo corpo non più bersaglio: come imparare a difenderti e a brillare.