Giornata dei Calzini Spaiati insegnare ai più piccoli il valore della diversità

Oggi si tiene la tredicesima Giornata dei Calzini Spaiati nelle scuole di tutta Italia. I bambini indossano calzini diversi tra loro, un gesto semplice ma significativo per parlare di diversità e unicità. La giornata serve a far capire ai più piccoli che essere diversi è normale e bello, senza paura di distinguersi dalla massa. È un modo pratico e divertente per avvicinare i ragazzi a un tema importante come l’accettazione e il rispetto delle differenze.

Il 6 febbraio 2026 è la tredicesima edizione della Giornata dei Calzini Spaiati, che si celebra nelle scuole in onore della diversità: un modo giocoso per insegnare ai bambini la bellezza dell’unicità Il 6 febbraio 2026 si celebra la tredicesima edizione della Giornata dei Calzini Spaiati. La giornata cade ogni anno il primo venerdì di febbraio, e ha come obiettivo quello di sensibilizzare i bimbi sul tema della diversità e l’importanza dell’inclusione, sperando di riuscire a combattere l’isolamento sociale e il bullismo. La modalità scelta per trasmettere questi valori ai più piccoli è divertente e giocosa: a scuola tutti i bambini indossano calzini diversi e stravaganti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Venerdì 6 febbraio 2026, in molte città italiane si sono visti calzini spaiati indossati con orgoglio.

Oggi si celebra la Giornata dei Calzini Spaiati, un’occasione per ricordarci che essere diversi è normale e bello.

