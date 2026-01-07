giorgio parisi premio nobel e il no al referendum

Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, ha recentemente rilasciato un’intervista a “La Repubblica” in cui ha illustrato le motivazioni della sua adesione al comitato “Società civile per il No”. La sua posizione riguarda il referendum sulla riforma della Giustizia, una questione di grande rilevanza nel panorama politico italiano. L’intervento evidenzia il suo punto di vista, basato su considerazioni di carattere sociale e istituzionale.

Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, ha rilasciato un’intervista a “La Repubblica”. Ha spiegato le ragioni per cui ha aderito al comitato “Società civile per il No” a proposito del referendum sulla riforma della Giustizia. Il presidente Giovanni Bachelet ha voluto coinvolgerlo nel Comitato. Giorgio Parisi: “ Come cittadino questa battaglia mi interessa moltissimo “. Così Parisi: “Prima di essere uno scienziato sono un cittadino. E come cittadino questa battaglia mi interessa moltissimo perché penso che il punto fondamentale sia essenzialmente difendere l’indipendenza della magistratura “. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

